Rückstände von Brathähnchen geraten in Brand

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Ingelheim Die Rückstände eines Brathähnchens in einem Backofen haben einen Feuerwehreinsatz in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) ausgelöst. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten später aber wieder zurückkehren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

