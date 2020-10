Rückkehr in die „Grüne Hölle“: Eifel freut sich auf Formel 1

Nürburg Die legendäre Rennstrecke Nürburgring hat in den letzten Jahren einiges durchgemacht. Nun kehrt der Formel-1-Zirkus für ein Rennen zurück und bringt Glanz in die Eifel - inmitten der Corona-Pandemie. Trotz der sind Tausende Zuschauer zugelassen.

Vorfreude auf die Rückkehr der Motorsport-Elite trifft auf Sorgen und Einschränkungen in der Corona-Pandemie. So lässt sich die Stimmung rund um den Nürburgring umschreiben vor dem ersten Formel-1-Wochenende seit sieben Jahren. Die Ring-Betreiber wollen mit dem Comeback der Strecke in der Königsklasse des Motorsports um eine langfristige Rückkehr der Serie in die Eifel werben, mussten sich im Vorfeld des anstehenden Renn-Wochenendes aber erstmal mit Hygienekonzepten und Infektionsschutz auseinandersetzen.