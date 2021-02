Rückgang des Hochwassers in Rheinland-Pfalz erwartet

Mainz Schreckensmomente in Koblenz: Das Hochwasser der Mosel umspült einen großen Kran. Eine Baufirma befürchtet einen Sturz auf Wohnhäuser.

In den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Am Samstagnachmittag sei in Mainz ein Höchststand erreicht worden, teilte das Hochwasserzentrum Rhein am Sonntag mit. Die Wasserstände im gesamten Oberrhein fielen nun. Weiter flussabwärts verharren die Pegelstände auf hohem Niveau. Ab Braubach rechnet die Behörde zunächst mit einem leichten Anstieg, bei und unterhalb von Koblenz würden im Verlauf des Tages Höchststände erwartet. Von Sonntagnachmittag an gehe das Wasser jedoch wieder zurück.