Rückgang der Zahl von Kirchenmitgliedern beschleunigt sich

Mainz/Darmstadt Die beiden großen christlichen Kirchen haben 2019 noch mehr Mitglieder verloren als ein Jahr zuvor. Dieses bundesweite Ergebnis zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz, wo die Zahl der Katholiken nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz vom Freitag um etwa 2,4 Prozent auf 1,61 Millionen zurückging - nach einem Rückgang um 1,2 Prozent im Jahr 2018. Ein Grund ist neben der demografischen Entwicklung, dass im vergangenen Jahr 18 158 Katholiken in Rheinland-Pfalz ihren Kirchenaustritt erklärten.

Der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kehrten bundesweit 270 000 Menschen den Rücken, etwa 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum vergangenen Jahreswechsel gehörten bundesweit noch 20,7 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen an.

Evangelische Christen in Rheinland-Pfalz gehören je nach Wohnort der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der Evangelischen Kirche der Pfalz oder Evangelischen Kirche im Rheinland an. Katholische Christen sind auf die vier Bistümer Mainz, Trier, Speyer und Limburg verteilt.