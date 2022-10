Wetter : Rückgang der Temperaturen in erwartet

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

Offenbach Die ungewöhnlich hohen Herbsttemperaturen gehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart zurück. Am Montag werden noch Tageshöchstwerte zwischen 16 und 20 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Wochenmitte liegen die Höchsttemperaturen bei voraussichtlich 14 bis 17 Grad.

Das Wetter zum Novemberbeginn wird wechselhaft: Während der Montag noch überwiegend trocken bleibt, ist ab Dienstag mit örtlichen Schauern zu rechnen. Es kann in der Nacht zum Dienstag auch zu einzelnen Gewittern kommen. Im Bergland sei mit stürmischen Böen zu rechnen. Am Mittwoch soll es zunächst vereinzelt regnen, im Tagesverlauf soll es laut der Vorhersage aufheitern und teils sonnig werden.

© dpa-infocom, dpa:221030-99-318016/4

(dpa)