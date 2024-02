Pokal-Cup „Rückenwind“ für Lauterns Kampf gegen den Abstieg

Es ist einer der größten Siege in der jüngeren Vereinsgeschichte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gewesen. Mit dem 3:1 (1:0) bei Hertha BSC schaffte der Pfälzer Traditionsverein zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals. Doch bei Trainer Dimitrios Grammozis und seinen Profis ging der Blick nach dem Weiterkommen bereits voraus auf den Alltag der abstiegsgefährdeten Pfälzer in der Liga. „Es ist klar, dass so ein Sieg außergewöhnlich ist. Wir als Trainerteam schauen aber schon weiter“, sagte er mit Blick auf die Partie gegen Aufsteiger SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Wir wollen den Rückenwind aber natürlich mitnehmen.“