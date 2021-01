Rückblick und Ausblick bei Spezialglashersteller Schott

Mainz/Jena Der Spezialglashersteller Schott legt am heutigen Morgen (10.30 Uhr) seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 vor. Außerdem will Vorstandschef Frank Heinricht einen Blick auf das laufende Jahr werfen.

Der Konzern, der seine Wurzeln in Jena hat, hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass er angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Glasrohr für Pharmaverpackungen seine Kapazitäten im Hauptwerk Mainz erweitern will. Das Unternehmen ist an der Produktion von Fläschchen für den Transport von Impfstoffen beteiligt. In Jena hat Schott eine Tochterfirma, die hitzebeständiges Glas für verschiedene Einsatzzwecke herstellt.