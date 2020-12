Rot und Grün vor Landtagswahl

Mainz/Idar-Oberstein Die SPD kürt Regierungschefin Dreyer fast einstimmig zur Spitzenkandidatin. Die Partei stellt sich für die Landtagswahl auf. Auch die Grünen nehmen die Abstimmung im März in den Blick. Sie feilen an ihrem rund 100-seitigen Wahlprogramm.

„Wer Malu will, muss SPD wählen“ - so bringt Landeschef Roger Lewentz den Wahlkampf seiner Partei für die Landtagswahl am 14. März auf den Punkt. In demonstrativer Geschlossenheit haben die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz die seit fast sieben Jahren amtierende Regierungschefin zur Spitzenkandidatin gewählt. Auch die Grünen nahmen die Landtagswahl in den Blick. Sie verabschiedeten bei ihrem ersten digitalen Parteitag ihr rund 100-seitiges Wahlprogramm mit 167 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme, wie eine Sprecherin mitteilte.