Rosenmontagsumzug in Mainz endet ohne Störungen und Krawalle

Der Wagen des Mainzer Carneval Club (MCC) fährt durch die Innenstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der Rosenmontagsumzug in Mainz ist ohne größere Störungen und Krawalle zu Ende gegangen. Es habe auch am Abend und in der Nacht keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Mainz in einem ersten Fazit.



Eine detaillierte Bilanz über ihre Einsätze will die Polizei am Vormittag vorlegen.