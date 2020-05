Gärten und Parks der Region : Königin Rose und ihr Hofstaat laden ein

Ein Traum in Rosa: Auf dem 4,5 Hektar großen Gelände in Zweibrücken gibt es viele Schätze zu entdecken. Einer davon ist diese historische Rose namens „Jacques Cartier“ (Rosa x damascena). Sie wurde 1868 von Moreau-Robert gezüchtet und fasziniert mit ihren prallen, reinrosa Blüten. Es ist eine der Lieblingsrosen des gärtnerischen Leiters Heiko Hübscher. Foto: Thomas Reinhardt

Zweibrücken Im Zweibrücker Rosen- garten locken gerade jetzt Blumen, Stauden und Gehölze. Die über 100 Jahre alte Anlage präsentiert attraktiv und sehr gepflegt.

Er ist ein beliebtes Ausflugsziel im Südwesten Deutschlands. Er begeistert Garten- und Pflanzenliebhaber von nah und fern. Und er gilt als Wahrzeichen der Stadt: der Rosengarten in Zweibrücken. Hier präsentiert sich seit über 100 Jahren Königin Rose und ihr Hofstaat in voller Pracht.

Heiko Hübscher, seit 2011 gärtnerischer Leiter, führt uns durch das 4,5 Hektar große Gelände zwischen Rosengartenstraße und Bleicherbach – in Nachbarschaft zur Pferderennbahn. Hübscher arbeitet hier bereits seit fast 20 Jahren, seit neun Jahren ist er als Leiter für Planung und Koordination, Neuanschaffungen und alle Arbeiten wie Bepflanzung und Erhalt zuständig. „Unsere Anlage ist vom Konzept her ein Rosenneuheiten-Garten, und das halten wir bis heute durch“, erklärt er. Es ist der älteste Rosenneuheiten-Garten in Deutschland. „Wir pflanzen pro Jahr zirka 20 bis 30 Neuheiten“, sagt Hübscher. „Unsere ganze Anlage wird nicht gespritzt, wir sind ein kompletter Bio-Garten.“ Der steht zudem als „einzigartiges Gartendenkmal der 50er- und 60er-Jahre“ unter Denkmalschutz. 120 000 Besucher kommen pro Jahr. Und denen will Hübscher mit seinem Team von April bis Oktober eine attraktive, sehr gut gepflegte Anlage bieten. „Wir wollen unseren gärtnerischen Anspruch immer höher schrauben, von der Anlage, her, der Qualität und dem Pflegezustand.“

Beim Rundgang wird schnell klar: Zweibrücken besitzt mit dieser grünen Lunge ein Schmuckstück, das viel zu bieten hat. Im April startet die Saison mit Zwiebelpflanzen und Frühlingsstauden, Duftschneebällen, den ersten Rhododendren und Frühjahrsflor in den Schmuckbeeten. Ab Mai blühen die ersten Wildrosen und die üppigen Rhododendren überstrahlen alles. „Ab Mitte Juni beginnt normalerweise die Vollblüte der Rosen“, sagt Hübscher, „doch dieses Jahr sind wir wetterbedingt rund drei Wochen früher dran.“ Es lohnt sich also jetzt bereits, Königin Rose und ihrem Hofstaat in Zweibrücken einen Besuch abzustatten. Etwa 50 000 Rosen in 1500 Sorten sind hier gepflanzt. Ab Juli erfreuen die späten Rosen und die Sommerstauden die Besucher, dann folgt die zweite Rosenblüte und ab September sind die Herbststauden an der Reihe. Insgesamt zirka 700 Stauden und 250 bis 300 Gehölze sind hier zu sehen. Prägend für die Anlage mit dem großen Weiher sind diverse große und alte Bäume wie Platanen, Zedern, Nordmanntannen, Sumpfzypressen oder gewaltige Urweltmammutbäume.

Ein Rundweg mit informativen Texttafeln erschließt die bunte Gartenwelt. Stationen sind unter anderem: Rosenklassen, Duftrosen, Hochstammgarten, Königin & Hofstaat, Rosenwiese oder „English Roses“. „Wir wollen den Besuchern die verschiedenen Bereiche zeigen, in den Rosen wachsen“, sagt Hübscher, „Rosen im Rasen, Rosen und Stauden, Rosen und kleine Gehölze und so weiter.“ Unter „Rosen unserer Nachbarn“ gibt es einen eigenen Bereich für die Länder Frankreich, Luxemburg und Belgien. Zwei große Schautafeln informieren außerdem über die Entwicklung der Gartenrosen in Europa von der Antike bis heute.

Eine weitere Attraktion sind hübsch angelegte Themengärten. Da lockt der Schattengarten mit seinem Waldcharakter, bei dem auf befestigte Wege verzichtet wurde. Da grüßt England mit dem Cottage-Garten, einem typisch englischen Hausgarten, in dem von Frühjahr bis Herbst immer etwas blüht. Der Japanische Garten zeigt mit Zen-Garten, Wasserbecken und wildem Teegarten verschiedene Stile. Der Terrassengarten punktet mit wechselnden Bepflanzungen in Töpfen, Kästen und Kübeln. Im Venus- und Mondgarten sind Pflanzen zu finden, die in Blüte oder Blatt eine der Mondlichtfarben zeigen: weiß, elfenbein, silber oder bläulich. Der Iris- und Taglilien-Garten schließlich bietet mit spektakulären Blüten ein Farbenmeer.

Bänke, Picknick-Plätze, ein Kinderspielplatz und der Rosenladen „Dornröschen“ mit Kuchen, Kaffee und anderen Getränken sowie Souvenirs runden das Angebot des Zweibrücker Parks ab. Auch der Wildrosengarten an der Fasanerie in Zweibrücken ist ein Besuch wert.

Rosengarten Zweibrücken TR Foto: Thomas Reinhardt

Der Zweibrücker Rosengarten wurde 1914 auf Initiative des Vereins Pfälzischer Rosenfreunde gegründet. 1951 ging er in den Besitz der Stadt über, seit 2011 kümmert sich der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken um die prächtige Anlage mit dem großen Weiher (linkes Foto) und den derzeit blühenden Rhododendren und Bougainvilleen (rechtes Foto). Foto: Thomas Reinhardt

Derzeit blühen in Zweibrücken bereits etliche der insgesamt 50 000 Rosen, dazu Iris in vielen Farben (unten rechts). Foto: Thomas Reinhardt

Rosengarten Zweibrücken TR Foto: Thomas Reinhardt

Rosengarten Zweibrücken TR Foto: Thomas Reinhardt

Heiko Hübscher ist seit 2011 der gärtnerische Leiter des Rosengartens in Zweibrücken. Foto: Thomas Reinhardt

Rosengarten Zweibrücken TR Foto: Thomas Reinhardt

Rosengarten Zweibrücken TR Foto: Thomas Reinhardt