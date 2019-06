„Rolph“ ist die neue Marke für den Nahverkehr

Eine Frau geht an einem Plakat mit der Aufschrift "Rock 'n' Rolph! Rolph kommt. Am 3. Juni." vorbei. Foto: Silas Stein/Archivbild.

Mainz Das Geheimnis ist gelüftet - „Rolph“ ist die neue Dachmarke für den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz. „Damit löst Rolph den Rheinland-Pfalz-Takt ab“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei der Präsentation am Montag.

Die Plakatkampagne und das Geheimnis um „Rolph“ habe bewusst überraschen und Aufmerksamkeit erregen sollen, sagte Bärbel Boy von der zuständigen Kommunikationsagentur. So solle das Image des öffentlichen Nahverkehrs verbessert werden. Im Namen „Rolph“ stecke abgekürzt das Land Rheinland-Pfalz mit den Buchstaben „R“, „l“ und „p“, das „o“ wird in dem Schriftzug als Reifen dargestellt und soll für Mobilität stehen. Das „h“ in „Rolph“ wiederum diene vor allem der besseren Aussprache, so Boy.