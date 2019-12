Rollstuhlfahrer kracht in Linienbus durch Scheibe

Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn.

Rodder Ein Rollstuhlfahrer ist im Kreis Ahrweiler in einem Linienbus mit Kopf und Oberkörper durch eine Scheibe gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntag in einer scharfen Linkskurve nahe der Gemeinde Rodder im Bus ins Straucheln gekommen und durchbrach die Scheibe einer Fahrzeugtür, wie die Polizei mitteilte.

