Rollerfahrer stirbt nach Sturz auf nasser Straße

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz mit seinem Roller an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann bereits am Samstag auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Roller verloren, war quer über die Fahrbahn gerutscht und dort mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Mann wurde demnach noch in ein Krankenhaus gebracht, starb aber kurze Zeit später.