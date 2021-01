Rollerfahrer fährt gegen Laterne: lebensbedrohlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Sondersignal zu einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Landau Ein 40 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagmorgen rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Bei dem Unfall am Freitagmorgen in Landau wurde der Mann lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa