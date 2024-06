Gesundheit Rollende Praxis hilft bei Ausfall des Hausarztes

Zwei mobile Arztpraxen sollen in Rheinland-Pfalz von kommender Woche an Engpässe in der Hausarztversorgung vor allem auf dem Land mildern. Start werde voraussichtlich am 17. Juni im Westerwald sein, kündigte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Montag in Mainz an. Patienten könnten online oder telefonisch Termine ausmachen und die Einsatzroute der beiden Fahrzeuge im Internet auf der KV-Seite einsehen. Die Kommunen informierten ihre Bürger auch vor Ort über die Ankunft der rollenden Praxen. „Die Arztmobile sollen kurzfristige Spitzen abdecken“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). „Es geht um die Fälle, in denen ein Engpass entsteht, der nicht strukturell ist.“