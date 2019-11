Rohrbruch sorgt für Probleme bei Wasserversorgung

Saarbrücken Wegen eines Wasserrohrbruchs sind Teile des Saarbrücker Stadtteils St. Johann am Montag von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Auch das Industriegebiet Ost war betroffen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Saarbrücken erklärte.

Am Nachmittag kam demnach in fast allen Haushalten wieder Wasser aus der Leitung.

Eine Hauptleitung, die an einem Hochbehälter angeschlossen ist, sei aus noch unklarem Grund geborsten. Wasser und Schlamm seien die abschüssige Straße hinunter und in einige Keller gelaufen. Der Rohrbruch habe sich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr ausgewirkt: Mehrere Buslinien hätten einige Haltestellen wegen Straßensperrungen nicht anfahren können. Ein Straßenabschnitt bleibt der Sprecherin zufolge auch noch in den kommenden Tagen gesperrt.