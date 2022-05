Mainz : Römisches Theater soll neuen Glanz erhalten

Mainz Eine neue Dokumentation beleuchtet die besondere Bedeutung des größten römischen Bühnentheaters nördlich der Alpen. Die Stadt Mainz kündigt einen Wettbewerb für die künftige Präsentation des antiken Bauwerks an.

„Wir haben in den letzten Jahren sehr viel an der Weiterentwicklung des römischen Bühnentheaters gearbeitet“, sagte Kultur- und Baudezernentin Marianne Grosse bei der Buchpräsentation. „Wir werden noch dieses Jahr einen Wettbewerb ausloben, in dem es darum geht, wie wir das römische Bühnentheater am besten für die Zukunft bewahren können.“ Die Stadt will auch Teile ihres Konzepts für die Landesgartenschau 2027 umsetzen. Mainz hat den Zuschlag nicht bekommen, will aber an der geplanten Aufwertung der historisch wertvollen südlichen Stadtgebiete mit römischen Theater und Zitadelle festhalten.