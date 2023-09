Nachbau Römerschiff aufgeladen: Transport nach Cannes geplant

Bei Messfahrten auf dem Mittelmeer wollen Forscher in der Bucht von Cannes bis Ende Oktober Daten zur Leistungsfähigkeit des Schiffes sammeln. Sie hatten den Segelfrachter von 2017 bis 2019 mit Studenten und Handwerkern in Trier originalgetreu nachgebaut. Vorlage war ein an der französischen Küste bei Marseille gesunkenes Schiff aus dem 3. Jahrhundert, das als Wrack in den 1980er Jahren entdeckt worden war. Bissula war die Geliebte von Dichter Ausonius, der auch in Trier war.