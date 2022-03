Musikfestivals : Rock am Ring und im Park fast ausverkauft

Musikfans jubeln auf dem Gelände des bislang letzten Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Nürburg Nach zweijährigen Corona-Einschränkungen will die legendäre Rennstrecke in der Eifel wieder viele tausend Zuschauer anlocken.

Die Musikspektakel „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sind schon fast ausverkauft. Zugleich startet der Nürburgring auch mit ganz neuen Events in die Saison 2022. Nach zweijährigen Corona-Einschränkungen beispielsweise ohne Rockfestivals freue sich die legendäre Rennstrecke in der Eifel auf ein „vollgepacktes Programm“ mit viel mehr Teilnehmern und Zuschauern, sagte Ring-Sprecher Alexander Gerhard am Donnerstag.

Laut den Veranstaltern sind für „Rock am Ring“ 90 Prozent und für das Nürnberger Schwesterfestival „Rock im Park“ ebenfalls fast 90 Prozent der Tickets verkauft. Bei beiden Festivals treten vom 3. bis 5. Juni jeweils rund 80 Bands auf drei Bühnen auf. Headliner sind Green Day, Muse und Volbeat. 87.500 Zuschauer können es nach Angaben der Veranstalter maximal am Nürburgring und 75.000 in Nürnberg sein. Kürzere Schlangen etwa vor dem Getränkeverkauf: Neu sein soll auf beiden Festivalflächen bargeldloses Bezahlen mit sogenannten RFID-Armbändern mit Chips.

Auf der Eifel-Rennstrecke soll laut Sprecher Gerhard generell wieder das Fan-Erlebnis in den Fokus rücken. Am 25. März werden hier erstmals bei einer Darts-Gala Weltklassespieler des Präzisionssports mit Pfeilen erwartet. Tausende Motorradfahrer können am 3. April wieder einen riesigen Korso anlässlich ihres Gottesdienstes unter dem Motto „Anlassen“ zum Saisonstart bilden. Am 30. April folgt für Läufer mit dem „Strongmanrun“ die „Mutter aller Hindernisläufe“ und am 14. Mai mit „Circuit Cycling“ ein Event für Radsportler.

Sein 50. Jubiläum feiert der Langstreckenklassiker 24-Stunden-Rennen vom 26. bis 29. Mai. Der Truck-Grand-Prix mit hochgezüchteten Lkw-Zugmaschinen mit mehr als 1000 PS soll vom 15. bis 17. Juli auf den Nürburgring zurückkehren. Eine Zeitreise durch fast 100 Jahre Motorsportgeschichte bietet der AvD-Oldtimer-Grand-Prix vom 12. bis 14. August. Und die DTM-Rennserie soll vom 26. bis 28. August Fans anlocken. Das Musikspektakel „Back to the 90's“ geht am 10. September etwa mit Loona und Caught in the Act über die Bühne.

Bereits gestartet sind in der Eifel wieder die sogenannten Touristenfahrten für Hobbyrennfahrer mit ihrem eigenen Auto. Neu sind Trainings für alle Interessenten in Formel-4-Fahrzeugen mit laut Nürburgring „explosionsartiger Beschleunigung“.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-560413/2

(dpa)