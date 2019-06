Musik-Festival : „Rock am Ring“ startet mit Gefahr von Unwetter

Besucher des Musikfestivals „Rock am Ring“. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Nürburg Mit der Gefahr von Unwetter ist am Freitag das legendäre Musikspektakel „Rock am Ring“ gestartet. Als die US-Rockband Badflower den Auftakt auf der Hauptbühne in der Eifel machte, schien aber noch die Sonne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zehntausende waren schon lange vorher angereist, um auf großen Campingplätzen Party zu machen.

Am späteren Abend wollten an der Rennstrecke Nürburgring unter anderem die Alternative-Rock-Band The Smashing Pumpkins und die Metal-Band Tool den vorwiegend jungen Fans einheizen. Die Veranstalter erwarteten in der Eifel mehr als 80 000 Besucher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für den späteren Freitagnachmittag „aufkommende Schauer und kräftige Gewitter mit Sturmböen, teils Unwettergefahr“ an. Auf einem der Campingplätze sagte der Musikfan Georg aus Hannover: „Die Frage des Wochenendes ist, wann ist das Gewitter über uns?“ Am Samstag sollte sich das Wetter laut DWD allerdings wieder beruhigen.