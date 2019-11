RMV informiert über Fahrplanwechsel: neue S-Bahn-Station

Ein Fahrkarten-Automat steht in Friedrichsdorf auf dem Bahnsteig. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Wenn am 15. Dezember ein neuer Fahrplan für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in Kraft tritt, wird es in Frankfurt eine neue S-Bahn-Station geben. Sie heißt Gateway Gardens und liegt zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof des Flughafens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa