Risikospiele: Muster-Gebührenordnung im Dezember angekündigt

Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel. Foto: Carmen Jaspersen/Archivbild.

Mainz Rheinland-Pfalz und Bremen wollen eine Muster-Gebührenordnung für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball erstellen. Sie solle bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember vorgelegt werden, kündigten der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) am Dienstag in Mainz an.

