Ringen um Grundstücke: Gewerbefläche oder Militärareal?

Pirmasens Eine US-Militär-Einheit zieht von Pirmasens nach Kaiserslautern. Die Stadt will die freiwerdende Fläche für dringend benötigtes Gewerbe nutzen - und rechnet mit einem weiteren Gebiet. Diese Hoffnungen werden sich aber wohl zerschlagen.

Der Schock in Rheinland-Pfalz über den angekündigten Abzug Tausender US-Soldaten aus Spangdahlem dauert noch an, da kommt für die Kommunalpolitik in der Pfalz der nächste Ärger. Die US-Luftwaffe beansprucht - und das für die benachbarten Kommunen Pirmasens und Rodalben überraschend - ein 14 Hektar großes Areal mit Panzerhallen, das die Bundeswehr zur weiteren Verwendung freigeben will. Informiert worden sei er durch die Presse, sagt Markus Zwick, CDU-Oberbürgermeister von Pirmasens: „Die Art hat mich verärgert.“