Ringelnatter überrascht Mann in Garage

Eine Ringelnatter kriecht durch das Gras. Foto: Arno Burgi/Archiv.

Leimersheim Eine etwa 1,50 Meter lange Schlange hat einem Hausbesitzer in Leimersheim (Landkreis Germersheim) einen gehörigen Schrecken eingejagt. Dieser habe zunächst ein Foto an den Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium Landau geschickt und dann die Polizei gerufen, berichteten die Beamten in Germersheim.

Das Reptilium erklärte ihm, bei der Schlange handele es sich um eine ungefährliche Ringelnatter.