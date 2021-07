„Riesiger Schub“: Saarbrücken mit Vorfreude auf Ludwigspark

Saarbrücken Erst war das Stadion eine Baustelle, dann kam Corona - nun folgt die heiß ersehnte Rückkehr: Der 1. FC Saarbrücken setzt in der seit vergangener Woche laufenden Spielzeit der 3. Fußball-Liga massiv auf den Heimvorteil im Ludwigsparkstadion.

„Ich kann das kaum in Worte fassen. Schon bei der Anfrage vom FCS war das ein ganz großer Motivationsgrund für meine Zusage. Ich verfolge den Verein seit vielen Jahren“, sagte Trainer Uwe Koschinat am Freitag. Gegen den VfL Osnabrück darf der Verein am Samstag (14.00 Uhr) 6400 Zuschauer zulassen, das Stadion ist ausverkauft.