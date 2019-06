Riesiger Brezelkorb auf Heilbronner Buga

Brezelprinzessin Nicole Hiessl (l) und Brezelkönigin Tatjana Moosmayer (r) stehen mit Brezeln in der Hand am angeblich größten Brezelkorb der Welt. Foto: Uwe Anspach.

Heilbronn Ein riesiger Brezelkorb ist auf der Bundesgartenschau in Heilbronn präsentiert worden. Der zwei Meter lange und 1,40 Meter breite Korb wurde am Donnerstag mit Brezeln gefüllt, die an Besucher verteilt wurden.

