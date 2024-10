Kriminalität Riesige Kinderpornografie-Plattform abgeschaltet

Anders als die anderen sechs Beschuldigten sitzt er nicht in Untersuchungshaft, wie es im Innenministerium in Mainz heißt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach von einem „großen Schlag gegen einen international tätigen Ring“. Der Fahndungserfolg zeige, „dass sich alle Anstrengungen im Kampf gegen Kinderpornografie lohnen“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es würden auch Täter gestellt, die im Darknet unterwegs seien.