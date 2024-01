Schulen „Riesenbaustelle“: Landtag baut Demokratiebildung aus

Bei den Besuchen in den Berufsschulen werde ein Infostand aufgebaut. Zudem gebe es unter anderem Workshops. In einem werde der Landtag und Landespolitik erklärt, in einem Europa, in einem anderen könne sprichwörtlich Dampf abgelassen werden und in einem vierten gehe es um das Thema: „Stammtischparolen - die lasse ich nicht einfach stehen“. „Die letzten beiden werden am meisten angenommen“, sagte Hering. Gemeinsam mit einem Künstler entstehe ein Graffiti, mit Dingen, die die Schülerinnen und Schüler der Politik mitteilen wollten. „Sie wollen gehört werden„, sagte Hering. „Und sie machen das mit einem großen Engagement.“