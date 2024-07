Bahn-Sanierung Riedbahn-Ersatzverkehr läuft planmäßig an

Am Frankfurter Hauptbahnhof ließ das Chaos am Montagmorgen auf sich warten. Zwei sogenannte Reisendenlenker, die Fahrgästen behilflich sein sollen, sagten, es sei „sehr überschaubar“. Die Lenker sollen während aller Ferienzeiten und zwei Wochen danach an großen Haltestellen den Reisenden helfen, hieß es von der Bahn.