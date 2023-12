Ahrweiler „Riding Santas“ verteilen kleine Geschenke

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Sinzig · Eine Gruppe befreundeter Biker hat am Sonntag bei einer gemeinsamen Tour in Rheinland-Pfalz kleine Weihnachtsüberraschungen verteilt. Mit ihren festlich beleuchteten Motorrädern steuerten die „Riding Santas“ zunächst eine Einrichtung der Lebenshilfe in Sinzig an und verteilten dort Geschenktüten.

17.12.2023 , 18:11 Uhr

Die «Riding Santas», Weihnachtsmänner auf bunt beleuchteten Motorrädern, im Kurpark. Foto: Thomas Frey/dpa

Während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 waren im damaligen Haus der Lebenshilfe zwölf Menschen ums Leben gekommen. Am Abend schauten die Biker dann noch beim weihnachtlichen Event „Uferlichter“ in Bad Neuenahr vorbei und verteilten auch dort kleine Geschenke. Die „Riding Santas“ sind eine private Initiative und Facebook-Gruppe, wie Mitglied Kurt-Werner Pagel sagte. Ihnen gehören auch ehemalige Fluthelfer an. © dpa-infocom, dpa:231217-99-330221/2

(dpa)