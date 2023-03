Energie Richtlinie für mehr Solarenergie auf Kulturdenkmälern steht

Die neue Richtlinie tritt den Angaben zufolge am Mittwoch (15. März) in Kraft. Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach von einem Paradigmenwechsel, der dem Ausbau erneuerbarer Energien einen weiteren kraftvollen Schub gebe. Laut Ministerium sind in Rheinland-Pfalz rund drei Prozent des Bestands an Gebäuden denkmalgeschützt.