Richtiger Riecher bei Verkehrskontrolle: Marihuana entdeckt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv.

Saarbrücken Zwei Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag in Saarbrücken den richtigen Riecher gehabt. Sie fanden in einem Wagen zwei Tüten mit insgesamt über 23 Gramm Marihuana, wie die Bundespolizei mitteilte.

