Europäischer Rahmen Richterbund unterstützt Mertins Vorstoß zu IP-Adressen

Der Deutsche Richterbund unterstützt den „pragmatischen Vorstoß“ des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin zur Vorratsdatenspeicherung und hat an die Bundesregierung appelliert, die Gesetzesinitiative der Länder „rasch aufzugreifen“. „Die rechtlichen Zweifel sind nach den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts in den letzten sieben, acht Jahren ein gutes Stück geklärt“, hatte der FDP-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz gesagt.