„Rheinland-Pfalz.Gold“: Neue Standortkampagne präsentiert

Mainz Rheinland-Pfalz hat seinen neuen Markenauftritt für Tourismus, Wein und Außenhandel vorgestellt. Die gemeinsame Dachmarke lautet „Rheinland-Pfalz.Gold“, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing am Montag in Mainz mitteilte - der Stadt, die sich mundartlich gern als „goldisches Meenz“ präsentiert.

Der Entscheidung sei ein breit angelegter Prozess in Zusammenarbeit mit Vertretern aus Wirtschaft, Tourismus und Weinbau vorausgegangen, sagte der FDP-Politiker weiter. Vertreter aus diesen Bereichen kamen auch am Montag bei dem offiziellen Start der Standortkampagne ins Mainzer Kulturzentrum. Zu erahnen war der neue Markenauftritt bereits in der Tourismus-Kampagne im Juni mit dem Slogan „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz - Rette Deinen Sommer“.