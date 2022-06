Hintergründe noch unklar : Küchenmesser-Attacke in Zweibrücken: Nachbarschaftsstreit endet für 43-Jährigen in Uniklinik

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Zweibrücken In Zweibrücken ist bei einem Streit zwischen zwei Nachbarn ein 43-Jähriger mit einem Küchenmesser verletzt worden. Er musste am Samstagabend in der Uniklinik Homburg behandelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion und dpa

Am Samstagabend (4. Juni) kam es zwischen zwei Nachbarn in der Max-Planck-Straße in Zweibrücken zu einem Streit. Dabei stach ein 62-Jähriger zweimal mit einem Küchenmesser auf den Oberkörper eines 43-Jährigen ein.

Lesen Sie auch Gefährlicher Eingriff : Saarlandweite Serie reißt nicht ab: schon wieder Radmuttern an Autofelgen gelöst

Das Angriffsopfer musste in die Uniklinik Homburg gebracht werden. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.