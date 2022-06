Videoaufnahmen von Überwachungskamera ausgewertet : Nach Badeunfall in Zweibrücken: 20-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach Badeunfall in Zweibrücken: 20-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Update Zweibrücken Am Donnerstag endete der Besuch eines Hallenbades in Zweibrücken für einen 20-Jährigen tödlich. Warum der junge Mann letztlich im Krankenhaus starb, ist bis jetzt unklar. Die Ermittler haben nun Videoaufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet.

Nach dem Besuch des Badeparadieses Zweibrücken ist am Donnerstagabend (16. Juni) ein 20-Jähriger verstorben. Der leblose Körper des jungen Mannes wurde laut der Polizeiinspektion Pirmasens gegen 18.15 Uhr am Boden des Schwimmbeckens gefunden. Der Bademeister habe ihn geborgen. Der 20-Jährige wurde reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später verstarb.