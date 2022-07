Feuerwehreinsatz : Fünf Verletzte bei Großbrand in Hermeskeiler Sägewerk – Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Foto: Dirk Schäfer

Update Hermeskeil Bei einem Großbrand in einem Hermeskeiler Sägewerk am frühen Mittwochabend sind fünf Menschen verletzt worden. Viele Feuerwehren sind im Einsatz. Die Anwohner in den Orten rund um Hermeskeil sollen im Haus bleiben und Türen und Fenster schließen.

Seit 16.55 Uhr hält ein Großbrand in einem Hermeskeiler Sägewerk viele Feuerwehrleute in Atem. Eine 4000 Quadratmeter große Halle und umliegende Holzlager sowie Grünflächen stehen in Flammen.

Inzwischen hat die Technischen Einsatzleitung (TEL) des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Trier-Saarburg die Einsatzleitung übernommen.

„Die Einsatzlage ist aktuell sehr dynamisch“. Der Wind und die enorme Hitze beeinflussen den Einsatzverlauf stark negativ und sind für die Einsatzkräfte eine enorme Belastung“, heißt es in einer ersten Lageeinschätzung. Die Brandentwicklung gestalte sich sehr dynamisch und drohe auf angrenzende Vegetation und Wälder überzugreifen. Durch eine Riegelstellung konnte bisher eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Aktuell ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Brand- und Katastrophenschutzes Trier-Saarburg sowie des benachbarten Saarlandes im Einsatz. Außerdem sind Hubschrauber mit Löschwasser-Außenlastbehältern im Anflug sowie diverse Spezialeinheiten, unter anderem auch Wasserwerfer der Polizei, auf der Anfahrt zur Einsatzstelle.

Kurz nach 19 Uhr wurde das Schwimmbad Hermeskeil geräumt, um die Schwimmbecken für die Wasserentnahme nutzen zu können.

Die Anwohner sollten im Haus bleiben und Fenster und Türen schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abstellen.

Die Technische EInsatzleitung warnt: „Der Brand- und Katastrophenschutz weist alle Personen in Hermeskeil und Umgebung dazu an im Haus zu bleiben. Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftung- und Klimaanlagen ab. Halten Sie sich im Freien notfalls ein feuchtes Tuch vor Mund und Nase. Wenn Sie Funkenflug feststellen, informieren Sie die Einsatzkräfte über den Notruf 112 oder die Einsatzkräfte vor Ort. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Achten Sie auf weitere Informationen oder Durchsagen. “

Foto: Dirk Schäfer

Die Warnungen über eine starke Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigungen gingen auch über die Warnapps Nina und Katwarn heraus. Die Feuerwehr führt Messungen durch. Das Gebiet soll von Autofahrern weiträumig umfahren werden. Die Warnung gilt für die VG Hermeskeil, Teile der VG Saarburg-Kell und Teile der VG Thalfang.