Von der Tat bis zur Verhaftung : Zwei saarländische Polizisten in Kusel erschossen: Eine Chronologie der Ereignisse

Kusel Bei einer Routinekontrolle wurden am frühen Montagmorgen eine Polizistenanwärterin und ein Oberkommissar erschossen, zwei Männer wurden verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes. Eine Chronologie der Ereignisse.

Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar befahren am frühen Montagmorgen, 31. Januar, die Kreisstraße 22. Die Zivilstreife der rheinland-pfälzischen Inspektion Kusel, hatte zur Aufgabe, Aufklärungsarbeit im Bereich der Einbruchskriminalität zu leisten. Die beiden Polizisten waren zwar in einem Zivilfahrzeug unterwegs, trugen aber Sicherheitswesten und Uniformen.

Letzter Funkspruch um 4.20 Uhr abgesetzt

Die 24-jährige Polizeianwärterin lag tot vor dem Zivilfahrzeug. Sie wurde durch Schüsse aus einer Schrotflinte, unter anderem in den Kopf, getötet. Ihr 29-jähriger Kollege wurde schwer verletzt hinter dem Fahrzeug neben einer Böschung gefunden und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde von vier Schüssen aus einem Jagdgewehr getroffen, einer davon in den Kopf. Kurze Zeit später erlag er seinen Verletzungen.

Oberkommissar schoss 14 Mal

Fahndung nach Andreas S. im Saarland

Mit einem Foto des Verdächtigen Andreas S. wandten sich die Ermittler an die Bevölkerung. Gegen 17 Uhr verließ der 38-jährige ein Wohngebäude in Sulzbach. Dann erfolgte der Zugriff der Polizei an seinem Auto. Andreas S. ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung des Wohnobjekts wird auch der zweite Tatverdächtige, ein 32-Jähriger, verhaftet. Nach SZ-Informationen wohnte er in einer stadtbekannten Einrichtung in Sulzbach, wo sozial Benachteiligte leben. Die beiden Männer sollen befreundet sein.