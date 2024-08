Wahl vom Wandermagazin entschieden Das sind die sechs schönsten Wanderwege in Deutschland – zwei aus der Region dabei

Das Wandermagazin hat auch in diesem Jahr wieder „Deutschlands schönste Wanderwege 2024“ gekürt. 24 Wanderwege standen dabei zur Wahl. „Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz setzen sich die Kronen auf“, teilt das Wandermagazin aktuell mit. Rheinland-Pfalz mausere sich dabei zum Seriensieger in der Kategorie der Tagestouren. Dieses Mal siegte ein Weg vom Rhein, der Osterspaier Langhalsweg dürfe sich „voller Stolz“ und dank 25,37 Prozent der Stimmen ab sofort schönster Wanderweg 2024 nennen. Auf Platz zwei und drei folgen die Grüne-Hölle-Tour Bollendorf in der Eifel (ebenfalls in Rheinland-Pfalz) sowie der Hexenpfad Fischbach in der Rhön (Thüringen).