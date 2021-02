Mit 100 Sachen unterwegs : Illegales Autorennen durch Trierer Innenstadt

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Das illegale Autorennen endete an einem Baum: In Trier haben sich am Donnerstagabend laut Polizei die Fahrer zweier Limousinen ein Rennen entlang der Zurmaiener Straße geliefert – nach Angeben der Polizei mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.

