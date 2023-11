Strecke Frankfurt Saarbrücken Hangrutsch sorgt nächste Woche auf Nahestrecke für Bahn-Verspätung

Der RE 3, der in Saarbrücken losfährt, wird über Homburg entlang der Alsenz-Strecke bis Bad Münster geleitet. In Homburg wird ein Zusatzhalt eingeplant, um den Umstieg von und nach Neunkirchen möglich zu machen. Ab Bad Münster fahren die Züge nach einem geltenden Baustellenfahrplan der Linie RE 3 weiter nach Mainz und Frankfurt. In der Gegenrichtung werden die Züge ebenfalls über das Alsenztal umgeleitet. Reisende sollten Verspätungen in beiden Richtungen einplanen.