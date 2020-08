Wegen Bombenentschärfung : Züge von Saarbrücken nach Frankfurt fallen aus

Saarbrücken/Frankfurt Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es auf der Strecke Saarbrücken-Frankfurt zu Zugausfällen.

Am Freitagmorgen wird bei Kirn in der Pfalz eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Deshalb kommt es zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zu Zugausfällen auf dem Steckenabschnitt zwischen Bad Sobernheim und Idar-Oberstein. Das teilt das Unternehmen Vlexx auf seiner Homepage mit. Betroffen davon sind Züge der Linien RE 3 und RB 33. Für den betroffenen Streckenabschnitt wird Schienenersatzverkehr in Form von Bussen eingerichtet.