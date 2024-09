Sender bestätigt Einstiger Politik-Chef Matthias Fornoff ist nicht mehr für das ZDF tätig

Erst im Mai waren Belästigungsvorwürfe um Fornoff bekannt geworden. „Vorausgegangen waren Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen. Das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte“, teilte das ZDF damals der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an. Infolgedessen hatte der einstige „Politbarometer“-Moderator seine wichtige Führungsrolle als Hauptredaktionsleiter abgeben müssen. Seit jeher übernahm Fornoff eine neue Aufgabe ohne Führungsverantwortung in der ZDF-Chefredaktion.