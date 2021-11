Wahr oder Fiktion? : „X-Factor: Das Unfassbare“: Legende um Werwolf nahe der Saarland-Grenze im TV

Morbach Die Kultsendung „X-Factor: Das Unfassbare“ hat an Halloween mit vier neuen Geschichten bei RTL Zwei ein Comeback gefeiert. Eine der geheimnisvollen Episoden spielt dabei in Morbach, unweit der Grenze zum Saarland.

Szenenwechsel, „X-Factor - Kerze im Wald“: Die Berufssoldaten Ralf und Tommy patrouillieren in der Dämmerung durch den Wald im Landkreis Bernkastel-Wittlich und kontrollieren den Wachzaun. Plötzlich ist Ralf verschwunden. „Was soll denn der Blödsinn jetzt?“, fragt sich Tommy, als er plötzlich an ein Werwolf-Grab kommt.

Der Legende nach, an die die Menschen angeblich bis heute immer noch glauben, wurde ein Räuber dazu verflucht, bei Vollmond als Werwolf zu jagen. Nur solange die Kerze auf seinem Grab brennt, bleibe er darin gebannt.

Tommy taucht wieder auf und jagt seinem Kollegen einen Schrecken am Grab ein. Die beiden beruhigen sich zum Glück wieder. Es wird noch dunkler, als sie ein Loch im Zaun entdecken. Dann taucht er auf, mit grausamen roten Augen. Der Werwolf springt drei Meter hoch über einen Zaun und über die Soldaten; diese feuern auf ihn mit ihren Gewehren. Vergebens.

Niemand glaubte den beiden Soldaten die furchtbare Geschichte, aber sie blieben bei ihrer Version. „Das Ding ist über uns rüber gesprungen“, sagte Ralf. „Ich habe ihn auch gesehen“, schwor Tommy. Sie beteuerten, dass sich alles genau so ereignet hatte. Ein blutiges Hemd und das Loch im Zaun bestärkte die Soldaten in ihrem Glauben an den „Morbach-Werwolf“. Zudem schworen sie sich, dass die Kerze auf dem Werwolf-Grab immer weiter brennt.