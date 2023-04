Das verspricht der neue Eigentümer Wie geht es mit dem Flughafen Hahn nach dem Verkauf weiter?

Der neue Eigentümer des insolventen Flughafens Hahn, Peter Adrian, Chef des Trierer Projektentwicklers Triwo, zeigt sich optimistisch, was die Zukunft des Airports angeht. „Wir schätzen die Zukunftschancen des Flughafens Frankfurt-Hahn als gut ein. Deshalb wollen wir gezielt in die Flughafeninfrastruktur investieren, weiteres Wachstum im Passagier- und Frachtverkehr erreichen und eine nachhaltige Immobilienentwicklung umsetzen. Davon wird auch der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz insgesamt profitieren“, wird Adrian in einer Mitteilung des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner zitiert.