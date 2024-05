Es gibt aber ein Problem Wie die Moselfähre die Region und Luxemburg verbindet

Dieter Feldmann ist einer der ganz wenigen Menschen, die ihren Arbeitsplatz gleichzeitig in Deutschland und in Luxemburg haben. Als Schiffsführer steuert er die Fähre auf der Mosel zwischen Oberbillig in Deutschland und Wasserbillig in Luxemburg bis zu 100 Mal am Tag hin und her. „Hier auf dem Wasser gibt es keine Grenze. Das ist deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet“, sagt der 61-Jährige im Steuerhaus der „Sankta Maria II“. Erst am Ufer betritt man jeweils das andere Land.