Auch was fürs Auge: Der Stahlquader vom Weingut Gaul in Sausenheim. Entworfen hat ihn der saarländische Architekt Bernhard Focht. Der Bau steht exemplarisch dafür, wie junge Winzer an der Weinstraße sich und ihren Wein mittlerweile präsentieren. © Frank Seidel, Speyer Foto: Frank Seidel, Speyer, Gmeiner Verlag/Frank Seidel,Speyer