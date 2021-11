Van Volxem und von Othegraven : Kellermeister von zwei prominenten Saarweingütern kündigen – auch Günther Jauch betroffen

Foto: Thomas Reinhardt

Kanzem/Wiltingen Paukenschlag an der Saar: Dominik Völk, langjähriger Kellermeister von Van Volxem in Wiltingen, verlässt den Betrieb. Auch Andreas Barth, der 18 Jahre lang beim Weingut von Othegraven in Kanzem gearbeitet hat, zuletzt unter Günther Jauch, will neue Wege gehen. Wie geht es nun weiter?