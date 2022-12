Bauchtasche mit Bargeld entrissen : Auf Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern: Tageseinnahmen von Standbetreiberin aus dem Saarland geraubt

Auf Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern: Tageseinnahmen von Standbetreiberin aus dem Saarland geraubt

Kaiserslautern Auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend eine Standbetreiberin aus dem Saarland von einem Unbekannten um ihre Tageseinnahmen gebracht worden. Der Räuber flüchtete mit dem Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die 36-jährige Standbetreiberin aus dem Saarland schloss am Freitag (2. Dezember) gegen 22 Uhr auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt ihren Verkaufsstand. Währenddessen packte sie ihre Tageseinnahmen in eine Bauchtasche, was nach Auskunft des Polizeipräsidiums Westpfalz der Täter vermutlich beobachtet hatte. Die Saarländerin verließ zu Fuß das Gelände des Weihnachtsmarkts. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten angegangen. Der Täter entriss der Standbetreiberin die Bauchtasche mit Bargeld und flüchtete. Die Saarländerin stürzte und erlitt laut Polizei dabei leichte Verletzungen.