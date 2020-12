Impression aus Traben-Trarbach : Weihnachtliche Farbenpracht an der Mittelmosel

Traumhaftes Ambiente bei Nacht in Traben-Trarbach mit Parkhotel, evangelischer und katholischer Kirche sowie Buddha-Museum rechts Foto: Ruth Wagner

Traben-Trarbach Ein außergewöhnliches Schauspiel für Besucher in einer außergewöhnlichen Zeit: Dafür hat sich die Stadt Traben-Trarbach an der Mosel in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Ein buntes Lichtermeer taucht insgesamt neun Gebäude auf der Trabener und der Trarbacher Seite bei Einbruch der Dunkelheit in eine fantastische weihnachtliche Farbenpracht.

Weiterleiten Drucken Von Ruth Wagner